ابو زيد: زيارة باسيل للجنوب هي زيارة الاحرار في زمن الصمود والانتصار

اشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي حول جولة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في ​الجنوب​، الى انه "بفخر واعتزاز ستفتح اليوم طرقات الجنوب امام من كان وفيا وما زال لوطنه ولشعبه، اليوم سيعبر موكب الوزير جبران باسيل على قرى حدودية صمدت وحافظت على هويتها، اليوم لن يتنكر الاوفياء لمسار التلاقي والتفاهم بل ستتعانق القلوب على تراب الجنوب، اليوم زيارة رئيس التيار هي زيارة الأحرار في زمن الصمود والانتصار".

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