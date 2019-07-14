جورج عقيص: المطلوب ارقام صحيحة في الموازنة وتفعيل هيئة الرقابة

شدد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في حديث اذاعي الى أن " المطلوب ارقام صحيحة في ​الموازنة​ وتفعيل هيئة الرقابة". اشار جورج عقيص الى أن "التحقيقات في حادثة الجبل يجب ان تكون موضوعية وبعيدة عن الضغوطات وتوصلنا الى ما يتوخاه القانون دون انكسار لأحد على آخر".

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