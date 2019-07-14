قائد ميليشيا يكشف حكاية سلاح "الجوشن الصغير" بين خامنئي ونصر الله

أثارت تصريحات للأمين العام لـ"حركة النجباء" المنبثقة عن ميليشيا عصائب أهل الحق في العراق، أكرم الكعبي، اليوم السبت العديد من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحدث عن رسالة "خاصة" من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، خلال حرب يوليو (تموز) 2006 التي اندلعت بين إسرائيل والحزب.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الكعبي شرح في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب يوليو (تموز) 2006، ما دار في لقائه مع نصر الله في تلك الفترة".

وأكد الكعبي على عدم وجود توازن في ميزان القوى خلال تلك الحرب، موضحاً أن مقاتلي "حزب الله" كانوا يحاربون في حالة من الضيق والشدة، لأن أغلب الدول كانت تدعم إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" السبت.

وأوضح الكعبي، أنه "في تلك الفترة، خرج نصر الله فجأة على الإعلام، وبشر بالنصر الحتمي وفاجأ الجميع، وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية". مشيراً إلى أن السر وراء ظهور نصر الله الواثق كان نتيجة تسلمه رسالة من علي خامنئي، جاء فيها "أنني أوصي الجميع بقراءة دعاء "الجوشن الصغير"، مشيراً إلى أن خامنئ بشر بالنصر الحتمي من خلال هذا "السلاح" .

يشار إلى أن دعاء "الجوشن الصغير" هوأحد الأدعية الشيعية المشهورة في إمهات كتبهم وينسبونها إلى مرجعيات شهيرة في الطائفة.