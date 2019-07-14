"الخليج": تركيا تخشى أن تقدم واشنطن على إلغاء صفقة طائرات "إف35"

أكدت صحيفة إماراتية، أن إن حصول أنقرة على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية يعتبر تحولاً مهماً في بيئة تشهد حالة من الصراع على المصالح ومناطق النفوذ، خصوصاً بين موسكو وواشنطن التي طالما راهنت على تركيا كحليف أساسي في منطقة قد تتحدد فيها موازين القوى الإقليمية في إطار النظام العالمي الجديد الذي يتشكل.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - " تحت عنوان " تحول جيوسياسي " : لم يعد الحديث الآن هل تتسلم تركيا منظومة صواريخ "إس 400" الروسية أم لا، كما يتجاوز الأمر مسألة كيف سيكون رد الفعل الأمريكي والأطلسي على الصفقة .. دخلت المسألة الآن حيز الخيارات التركية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأوضحت أن رد فعل واشنطن الأولي كان أن أنقرة لا يمكنها الحصول على صواريخ "إس 400" وطائرات "إف 35" معاً، وبانتظار أن تنفذ الإدارة الأمريكية تهديداتها بفرض عقوبات قاسية على تركيا، تشمل حرمانها من الحصول على طائرات "إف35"، فيما أعرب حلف الأطلسي عن "القلق" إزاء التداعيات المحتملة للقرار التركي.

وأضافت الصحيفة أن تركيا تخشى أن تقدم واشنطن على إلغاء صفقة طائرات "إف35"، حيث كانت وقعت على شراء 100 طائرة من هذا الطراز، وهي أحدث طائرة في الترسانة العسكرية الأمريكية، كما استثمرت بكثافة في برنامج هذه المقاتلة، إذ تنتج الشركات التركية 937 جزءاً من هذه الطائرة، وقد أقدمت واشنطن في خطوة أولية على وقف تدريب الطيارين الأتراك عليها، لأنها ترى خطراً بوجود هذه المقاتلات إلى جانب نظام الصواريخ الروسي ..مشيرة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنهم لا يريدون أن تكون طائراتهم إلى جانب الصواريخ الروسية لأنهم يخشون أن يتمكن الفنيون الروس من الوصول إلى نقاط ضعف الطائرة، لكن لدى أنقرة حسابات بديلة تتمثل في إمكانية الحصول على طائرات "سوخوي 57"، إذا تعذر الحصول على الطائرات الأمريكية.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول " وبينما تنتظر أنقرة رد فعل واشنطن النهائي، يبدو أنها ماضية في التحدي ".