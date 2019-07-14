بريطانيا تتعهد بتسهيل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

تعهد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت السبت، بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، في مقابل ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا.

وأجرى هانت اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد فيه الأخير، أن طهران لا ترغب بالتصعيد مع بريطانيا.

وأوضح ظريف خلال الاتصال الهاتفي، أن طهران ترغب في حل المشكلة المتصاعدة مع بريطانيا.

وازدادت حدة التوتر بين البلدين بعد توقيف المملكة المتحدة لناقلة نفط إيرانية كانت تمر من مضيق جبل طارق متهجة نحو سوريا، وردت إيران على توقيف سفينتها "غريس 1" بمحاولة الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية كانت تمر من مضيق هرمز.