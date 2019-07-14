وزير الإعلام البحريني: حل أزمة الدوحة في الرياض

قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، إن "قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافاً"، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، السبت.

ولفت الرميحي إلى أن "محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الإعلام، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من "قل سنع"، وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة".

وأكد الوزير البحريني أن "حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية".