بطيش: نتجه الى تسوية في موضوع حادثة الجبل ويجب الاحتكام للدولة

أشار وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث اذاعي الى أن "الامور بعد حادثة الجبل تذهب في اتجاه الحلحلة حتى في موضوع احالة القضية الى ​المجلس العدلي​"، لافتا الى أن "هناك مشاورات لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ والايجابيات ستظهر في الأيام المقبلة"، مؤكدا أننا "نتجه الى تسوية في هذه المسألة".

وشدد على أنه "يجب التخلص من اللجوء الى ​السلاح​ والاحتكام الى ​الدولة​"، مؤكدا أن "لا علاقة متوترة بيننا وبين الاشتراكي وانا على تواصل مع وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ في موضوع 2%".

وعن العقوبات الاميركية على نواب من "​حزب الله​"، نأمل أن "لا تؤثر هذه على ​القطاع المصرفي​"، معربا عن اعتقاده أنها "لا تؤثر على القطاع المصرفي لأنه وعلى حد قول الامين العام لحزب الله السيد نصرالله فأن للحزب أساليبه في المسألة المالية".

وأكد أن "ما نعيشه هو التراكمات على الاقتصادية في السنوات الاخيرة، فلا نعرف كيف كانت تبنى السياسات المالية أو النقدية"، مضيفا: "هدفنا الحفاظ على 7.59% من نسبة العجز"، متسائلا "أين هي الاستثمارات الحقيقية في الانتاج؟ ولو كانت كذلك لكانت فرص العمل زادت".