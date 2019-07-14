معرض الفن العربي 2019 يفتتح أبوابه بحضور عدد من الفنانين

افتتح معرض الفن العربي للعام 2019 أبوابه بحضور عدد كبير من الشخصيات، والفنانين ويتضمن لوحات فنية تنقسم بين النحت، الرسم والكاليغرافيا أو فن الخط لحوالي 58 فناناً من العديد من مختلف البلدان.

هذا ويستمر المعرض حتى مساء اليوم الأحد ويفتح أبوابه من الثالثة وحتى التاسعة مساءً في أوتيل مونرو.