افتتح معرض الفن العربي للعام 2019 أبوابه بحضور عدد كبير من الشخصيات، والفنانين ويتضمن لوحات فنية تنقسم بين النحت، الرسم والكاليغرافيا أو فن الخط لحوالي 58 فناناً من العديد من مختلف البلدان.
هذا ويستمر المعرض حتى مساء اليوم الأحد ويفتح أبوابه من الثالثة وحتى التاسعة مساءً في أوتيل مونرو.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض الفن العربي 2019 يفتتح أبوابه بحضور عدد من الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.