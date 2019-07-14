الخليل: مشروع الموازنة رقمي لا يحفز على النمو ويفتقد الى رؤية اقتصادية

كشف النائب ​انور الخليل​ ان ​لبنان​ بات ثاني اعلى مديونية في العالم بعد ​اليابان​ وبلغ الدين العام بحسب ​وزارة المالية​ 86 مليار دولار اميركي حتى نهاية نيسان 2019، ومرتقب ان يصل الى 91 مليار في نهاية العام الجاري دون احتساب بعض الديون المقيدة اصولا، واصفا ذلك بالامر الخطير نظرا لتعثر ​الاقتصاد​ والقطاعات المنتجة .

وحذر الخليل خلال اجتماع انمائي في دارته في حاصبيا بحضور رؤساء التعاونيات الزراعية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات منطقتي ​مرجعيون​ وحاصبيا، من ان تدخل الهيئة العامة تعديلات تعيد رفع نسب العجز وهذا سيكون مؤشر سلبي ستستغله المؤسسات المالية الدولية المعنية بتصنيف لبنان المالي، مشددا على ان موازنة العام 2019 مقدمة لما يجب ان تقوم به موازنة 2020 ووصف مشروع ​الموازنة​ بانه رقمي لا يحفز على النمو ويفتقد الى رؤية اقتصادية .

وطمان الخليل المزارعين في هاتين المنطقتين ان دعم ​زيت الزيتون​ عن العام 2017 بات في مرحلة متقدمة بعد حجز مبلغ 15 مليار ليرة ضمن موازنة ​الهيئة العليا للاغاثة​ اسنادا لتوجيهات رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، واننا سنتابع هذا الامر يوميا لضمان اقراره ضمن الموازنة ومن ثم لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء للتنفيذ بعد ان حجزت الاموال .