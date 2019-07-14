عبدالله: فتوش وعين دارة نقطة في بحرهم فهل تريدوننا أن نفتح كل الملفات؟

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى ان "الانحياز لفريق دون آخر بحجة الوقوف مع الحليف، واستباقا للتحقيقات والتدابير القضائية المرعية الاجراء، يظهر الازدواجية والاستنسابية في المواقف، وينزع عن البعض صفة ودورا لطالما ادعوا حرصهم على ممارسته.
ولفت عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "فتوش وعين دارة نقطة في بحرهم، فهل تريدوننا أن نفتح كل الملفات؟"
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