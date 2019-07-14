قبيسي: نحن امام واقع اقتصادي متردي على مساحة الوطن لا ينقذ الا بإقرار موازنة شفافة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ الى انه لا بد ان يكون السعي الحقيقي على مستوى عملنا السياسي بقيادة دولة الرئيس ​نبيه بري​ وان يكون العمل لاحياء كل مؤسسات الدولة وان نحافظ على كل المؤسسات كما بدأنا مقاومة حقيقية لانقاذ الوطن من الصهاينة وسلمنا الارض لجيشنا الوطني، علينا واجب السهر لحماية هذه المؤسسات على كافة مواقعها.

ولفت قبيسي خلال حفل تكريم الدكتور غازي قانصو بمبادرة من المحامي ملحم قانصو، الى اننا الان امام واقع اقتصادي متردي على مساحة الوطن ولا ينقذ الا بإقرار موازنة شفافة، فإما ان يكون لهذا البلد موازنة حقيقية شفافة موازنة وعي واحساس بالمسؤولية، لان الخطر الداهم كبير وما نشهده من ​عقوبات​ وما صدر في الايام السابقة من قرارات هو برنامج لحصار هذا الوطن بدءا بإقفال حدودنا الشرقية واصبح لبنان عاجز عن تصدير اي من منتوجاته على كل المستويات وعقوبات غربية تحاصر الوطن برقابة على التحويلات، وبضغط على المغتربين نعم لبنان محاصر لأنه بلد مقاومة فإذا اردنا انقاذ هذا الوطن فعلينا ان ننجز موازنة تكون على مستوى تطلعات الشهداء والمقاومين، ولكي نخرج بواقع سليم لذا يجب علينا ان نسعى في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ ان نخفض اكثر في الموازنة وان نوقف كل ابواب الهدر والفساد على مساحة الوطن".

اضاف قائلا "في كل المؤسسات المسؤولية كبيرة على الجميع والتخفيضات الحاصلة في الموازنة هي غير كافية لترشيد ​الاقتصاد​ وغير كافية لإصلاح الواقع المالي، فالموازنة تتحمل حجم اكبر من التخفيض على مستوى الانفاق فنحن ضد فرض اي ضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود فمحاربة الهدر والفساد افضل بكثير من فرض الضرائب لكي نتمكن من انقاذ هذا البلد ونضعه على سكة صحيحة نصل من خلالها لموازنة سليمة".