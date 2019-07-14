مسؤول روسي: "إس-400" ستظهر في دول أخرى بالمنطقة في أقرب وقت

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الدوما الروسي​ ​ليونيد سلوتسكي​ أن "منظومات ​الصواريخ​ "إس-400" التي تنتجها ​روسيا​، وبعد بدء تصديرها ل​تركيا​، ستظهر قريبا في دول أخرى بالمنطقة".

ولفت سلوتسكي في حديث لبرنامج "نيوزميكر" بقناة "RT" تعليقا على وجود إرادة لدى دول كثيرة في المنطقة لشراء هذه المنظومات الى ان "ذلك سيتحقق حتما، وتركيا ليست سوى الباكورة، ولا مفر من ظهور "إس-400" وأنواع أخرى من الأسلحة الروسية المحدثة في المنطقة".

وأضاف سلوتسكي: "سنواصل التعاون الوثيق مع دول المنطقة الذي يتميز بحجمه الكبير جدا، وأنا على يقين بأن علينا زيادته بمختلف الطرق".

وشدد على ان "هناك دول مهمة وكبيرة جدا تتحدث عن وجود احتياجات مماثلة لها، وهذه الاحتياجات بالطبع ستتم تلبيتها"، موضحا أننا "نحن من مؤيدي إقامة عقبات منيعة أمام نشوب أي مواجهة عسكرية، ورغم أن ذلك قد يكون من باب المفارقة، إلا أن مثل هذه المنظومات، التي تعتبر اليوم من أقوى أنواع الأسلحة، تمثل بالحقيقة العامل الأكثر فعالية لضمان السلام، والدول التي تمتلكها يمكن أن تكون مطمئنة، لأن أي هجوم صاروخي، حتى إن كانت المدة بين رصده ووصوله إلى الهدف لا تتجاوز دقيقة واحدة فقط، سيكون اعتراضه بشكل آمن".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إلى أن توريدات منظومات "إس-400" إلى الدول الأخرى في المنطقة "ستتم بالطبع وستنطلق في أقرب وقت".