اشارت صحيفة "الأوبزيرفر" في مقال بعنوان "المال لا يمثل شيئا لشركة فيسبوك"، الى ان "أكبر غرامة في التاريخ والتي تعتزم لجنة التجارة الفدرالية الاميركية على شركة "فيسبوك" لانتهاكها قوانين الخصوصية الشخصية للأفراد، وكيف أنه ورغم انتشار خبر الغرامة فإن سعر أسهم الشركة ارتفع على غير المتوقع".
واوضحت الصحيفة أن ما حدث في فضيحة شركة "كامبردج انالاتيكا" للاستشارات السياسية والتي استطاعت الحصول على المعلومات الخاصة والشخصية لملايين من مستخدمي "فيسبوك" عام 2012، أثبت بما لايدع مجالا للشك أن شركة "فيسبوك" خرجت عن إطار السيطرة على نطاق عالمي.
وخلصت الى أن ما حدث أيقظ العالم على ضرورة إعادة النظر في تنظيم عمل هذه الشركات. وأشارت إلى أن ذلك لا يمكن ان يتم عبر فرض غرامات مالية فقط بل من خلال إجراءات "صارمة وموجعة"، واقترحت إلزام هذه الشركات بوضع شروط وقوانين تنظم مشاركة معلومات مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها من شراء الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، وتضعها تحت مراقبة الدول العاملة فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوبزيرفر: هل الغرامات على شركات التكنولوجيا العملاقة تكفي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.