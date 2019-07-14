الحكومة التونسية تحسم الجدل حول قرار منع النقاب

أكدت ​الحكومة التونسية​ على أن قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية هو قرار لا رجعة فيه.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الى إن "المنشور الحكومي ساري المفعول ومحتواه واضح، وليست هناك نية للتراجع عنه".

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، ​يوسف الشاهد​، أصدر يوم 5 تموز الجاري منشورا حكوميا، وجهه إلى الوزراء وكتاب ​الدولة​ والولاة ورؤساء الإدارات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص "حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية أو الدوائر الحكومية.

وأكد الشاهد على أنه "يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على ​الأمن العام​ وحسن سير المؤسسات العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة".