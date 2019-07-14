أميركا استقرت على حزمة عقوبات على تركيا

اتفق فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على تلقيها أجزاء من نظام دفاع صاروخي روسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار طبقاً لقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، بحسب المصادر، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها، ويشار إلى أن الخطة تحتاج إلى موافقة ترامب.

وقال مصدر إن الإدارة اتفقت على الإعلان عن العقوبات في أواخر الأسبوع المقبل، وتريد الإدارة الانتظار حتى بعد يوم الإثنين الذي تحل فيه ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن محاولة الانقلاب، كما زعم أنصار أردوغان.

وتم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي.

Advertisements

وذكرت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لمدى حساسية المسألة، أن العقوبات تنتظر توقيع ترامب وكبار مستشاريه، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.

اقرأ أيضاً... واشنطن تهدد بحزم: تركيا ستعاني بشدة بسبب "إس 400"