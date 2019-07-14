الكويت تحضر خطة لحماية موانئها وسط توتر بالخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ ستعدان خططا أمنية لحماية الموانئ الرئيسية بالبلد المنتج للنفط، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للمؤسسة، الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح، قوله إنه جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين "في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا".

وبحسب الوكالة فإن الشيخ يوسف الصباح أوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود للحفاظ على أمن الموانئ البحرية، وضمان الاستعداد الكامل لوقوع أي طارئ محتمل.

ويشوب العلاقات بين إيران والغرب توتر متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، وإعلان لندن تدخل سفينة حربية بريطانية لإبعاد سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز.

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ووقعت الأحداث الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان منذ أيار/مايو، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها وهو ما نفته طهران.

واقترب الخصمان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.

وزاد التوتر بشكل حاد منذ شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران وتحركها لوقف كل صادرات النفط الإيرانية، في إطار سياسة ممارسة "أقصى ضغط"، بهدف حمل طهران على وقف تصرفاتها التي تقول واشنطن إنها تقوض الأمن الإقليمي.