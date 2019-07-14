حالة الطقس: موجة حارة جديدة تضرب البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بأجواء صيفية حارة نسبيا مطلع الأسبوع الجاري وسط ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة بيوم السبت، وتكون درجات الحرارة عند نهاية العشرينيات في القمم الجبلية ومطلع الثلاثينيات في باقي المناطق، وهي حول معدلاتها السنوية العامة.

ويحذر الراصد الجوي من خطر التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصا يومي الأربعاء والخميس القادمين، وينصح بضرورة الإكثار من شرب المياه خصوصا لمن يعملون في الخارج لتجنب الجفاف وضربات الشمس.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف ولا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء، بحيث تكون صيفية معتدلة في الجبال وصيفية حارة في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة في المناطق الجبلية، في حين تكون الأجواء دافئة في باقي المناطق مع رطوبة نسبية مرتفعة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا.

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يبقى الجو، يوم الإثنين، صيفيا عاديا في مختلف المناطق الجبلية وحارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق مع جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء والليل يسود جو معتدل في الجبال ودافئ في بقية المناطق، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ليسود جو حار في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وجو حار بشكل كبير في المناطق السهلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تكون الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق ودرجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بحوالي 5 درجات في ساعات الليل، وتكون الأجواء رطبة وغير مريحة خصوصا في السواحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

تتأثر البلاد، يوم الأربعاء، بموجة حارة متوسطة إلى قوية، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات في الجبال وإلى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة، وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق، وتكون الأجواء رطبة نسبيا في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية أحيانا.