- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2019/7/14 07:46 صباحا بتوقيت أبوظبي
جلسة سابقة بالجمعية الوطنية (البرلمان) في كوبا
وافق البرلمان الكوبي، السبت، على قانون جديد للانتخابات ينص على إعادة منصب رئيس الوزراء للبلاد بعد 43 عاما من إلغائه.
وبحسب القانون، الذي صادق عليه بالإجماع نواب البرلمان خلال جلسة شارك فيها الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الذي لا يزال على رأس الحزب الشيوعي القوي في كوبا، والرئيس الحالي ميجيل دياز كانيل، فإن "رئيس الوزراء يختاره رئيس الجمهورية وتوافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكنه لا يدعو إلى نظام متعدد الأحزاب".
ومن المتوقع أن يبقى دياز كانيل، الذي يعتبر أول رئيس لكوبا لا ينتمي لعائلة كاسترو منذ ما يقرب من 6 عقود، على رأس البلاد ويعين رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي لا يزال بدون مرشح رسمي حتى الآن.
يذكر أنه تم إلغاء منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك بعد الموافقة على أول دستور اشتراكي في عام 1976، وفي ذلك الوقت، تم دمج الدورين في رئيس مجلس الدولة.
وتبنت كوبا دستورًا جديدًا في أبريل/نيسان الماضي يسمح ببعض الانفتاح الاقتصادي وسط مخاوف من تدهور اقتصاد البلاد.
ووافق أكثر من 86% من الناخبين في البلاد على الدستور الجديد في استفتاء جرى في شهر فبراير/شباط الماضي.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان من 605 نواب في الوقت الراهن إلى 474 نائبا.
ورغم تلك التغييرات، يظل جوهر النظام السياسي كما هو، والذي يعتمد على نظام الحزب الواحد الذي يقدم فيه الحزب الشيوعي جميع المرشحين البرلمانيين عبر لجان الترشيح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 43 عاما.. كوبا تعيد منصب رئيس الوزراء بقانون للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.