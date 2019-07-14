الان تتابع الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين غربي تعز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميلشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وأفشلت قوات الجيش الوطني هجوماً للميليشيا في جبهة البرح غربي المحافظة، متمكنة من صد محاولة السيطرة على أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على مفرق البرح بخط تعز – الحديدة، وفق موقع الجيش “سبتمبر نت”.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 عناصر من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر للميلشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين غربي تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.