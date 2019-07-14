شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف شخص في مانهاتن وسط نيويورك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نيويورك (رويترز)قال مسؤولون إن حي مانهاتن بنيويورك شهد انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع مساء أمس (السبت)، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص عقب انفجار أحد محولات الكهرباء في منطقة أبر وست سايد.
وتحدث شاهد في المنطقة عن سماع دوي انفجار نحو الساعة السابعة مساءً (23:00 بتوقيت جرينتش) وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بأحد محولات الكهرباء.
وقالت إدارة الإطفاء على تويتر إن «تلقينا العديد من البلاغات عن أشخاص علقوا داخل مصاعد ولكن لم يتم الإبلاغ حاليا عن حدوث إصابات».
من جهة أخرى قالت شركة كون إيدسون للكهرباء إنها تعمل على إعادة الكهرباء.
فيما ذكرت شبكة مترو أنفاق نيويورك إنها تعمل مع شركة الكهرباء لإعادة الكهرباء لعدد من المحطات وأن انقطاع الكهرباء أثرعلى ميدتاون وأبر وست سايد.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف شخص في مانهاتن وسط نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.