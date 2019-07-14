اندلع حريق ضخم عند جسر ابو علي في ​طرابلس​ ليلا ادى لاحتراق عدد كبير من المحلات والبسطات الموجودة ضمن مشروع سقف نهر ابو علي. وتحدثت المعلومات عن ان سبب الحريق ناتج عن انفجار قارورة غاز، فيما تحدثت معلومات اخرى عن احتراق سيارة جراء الحريق، ولم يفد حتى الساعة عن وقوع اصابات والاضرار اقتصرت على الماديات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم عند جسر ابو علي في طرابلس ادى لاحتراق عدد كبير من المحلات والبسطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.