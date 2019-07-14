ليبيا تنقذ 53 مهاجرا غير شرعيا قبالة سواحلها

لفت المتحدث الرسمي باسم ​القوات​ البحرية العميد أيوب قاسم التابع ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية في تصريح لـ"وكالة ​سبوتنيك​" الى إنه "نظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية الليبية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني و مكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير شرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية مستمرون في تأدية دورنا الإنساني في البحر".

وأكد أن "من هذا المنطلق بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة نقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل يوم السبت 13 تموز 2019 من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 53 مهاجر غير شرعي من بينهم عدد 10 نساء وعدد طفل واحد".

وأضاف: "عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميل شمال صبراتة"، لافتاً الى ان "​المهاجرين​ غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة موزعة كالآتي كاميرون عدد 11 رجل، وعدد 3 نساء و​نيجيريا​ عدد 1 رجل، و​السنغال​ عدد 5 رجال والنيجر عدد 1رجل، بالإضافة إلى ​ساحل العاج​ عدد 10 رجال، و امرأة واحدة، وعدد طفل واحد، و​غينيا​ كوناكري عدد 14 رجل، وعدد امرأة واحدة، ومالي عدد 3 نساء، والتوجو إمراة واحدة، و​أفريقيا الوسطى​ امرأة واحدة"، مشددا على إن "المهاجرين غير شرعيين تم الوصول بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية لنقلهم وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر".