إصابة 7 إثر اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، إصابة 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بهم في جنوب غرب لندن.
وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص للاشتباه بمحاولة القتل، كما أُلقي القبض على 4 آخرين بتهمة التشاجر بعد الحادث الذي وقع في باترسي.
وأضافت الوكالة أن "رجلا أصيب بكسر في الساق، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون بجروح طفيفة".
وأشارت إلى أن الشرطة تستبعد أن يكون الحادث إرهابيا، لكن التحقيقات لا تزال جارية.
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