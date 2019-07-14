إصابة 7 إثر اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، إصابة 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بهم في جنوب غرب لندن.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص للاشتباه بمحاولة القتل، كما أُلقي القبض على 4 آخرين بتهمة التشاجر بعد الحادث الذي وقع في باترسي.





وأضافت الوكالة أن "رجلا أصيب بكسر في الساق، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون بجروح طفيفة".

وأشارت إلى أن الشرطة تستبعد أن يكون الحادث إرهابيا، لكن التحقيقات لا تزال جارية.