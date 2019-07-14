الإرياني ينتقد فشل جريفيث في تحقيق أي تقدم بالحديدة

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث والبعثة الدولية، وأكد أنهما فشلا في تحقيق أي تقدم.

وقال عبر "تويتر" إن "اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار المقررة برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد على ظهر سفينة في عرض البحر، بعد إغلاق المليشيا الحوثية مداخل مدينة الحديدة وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية، هو فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم".

وكان فريق من الحكومة اليمنية الشرعية وصل، فجر الأحد، إلى متن السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار.

Advertisements

وأوضح بيان للفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز أنه وصل بحرا إلى متن السفينة الأممية؛ تمهيدا لعقد الاجتماع في المياه الدولية نظرا لإغلاق مليشيا الحوثي المنافذ بمدينة الحديدة لعرقلة المفاوضات.





ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الذي سيلتئم بشكل مشترك بعد ظهر الأحد، ريثما يصل وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى متن السفينة الأممية (Antarctic dream).

وعلق وفد الحكومة الشرعية اليمنية اجتماعاته في لجنة الحديدة، عقب الإعلان الحوثي ومزاعمه إعادة الانتشار أحادي الجانب، منتصف شهر مايو الماضي، فيما يعد الاجتماع المشترك الأحد، هو الخامس بعد رفض مليشيا الحوثي الحضور لعقده في المناطق المحررة.



