الحياة: لقاء جنبلاط والحريري تطرق لموقف نصرالله باحالة حادثة الجبل للمجلس العدلي

اشارت مصادر "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لـ "الحياة" الى إن "اللقاء مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان إيجابيا وان العلاقة بين الحزب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ من جهة ورئيس الحكومة ممتازة".

واوضحت المصادر ردا على سؤال عن موقف الحريري من إحالة حادثة ​قبرشمون​ على ​المجلس العدلي​ أن "البحث لم يتطرق إلى هذا الموضوع، لأن المطلوب انتظار انتهاء التحقيقات في الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه ونحن منذ البداية نقول فليأخذ التحقيق مجراه، هكذا تقضي الأصول".

ولفتت المصادر إلى ان البحث "تطرق إلى موقف الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​"، مضيفة: "إن السيد نصرالله في مطالبته بالمجلس العدلي من دون الأخذ بالأصول التي تقول بانتظار التحقيق، يعني انه يتصرف على انه الآمر الناهي حتى على القضاء".

وشددت المصادر في "الاشتراكي" على ان "السيد نصرالله كشف بموقفه هذا انه يقف وراء المطالبة بالمجلس العدلي من قبل البعض"، مكررا القول اننا "ننتظر استكمال التحقيق وكي يحصل ذلك يجب ان تتسلم القوى الأمنية جميع المطلوبين، نحن سلمنا من هم مطلوبون وننتظر ان يسلم الآخرون، ولسنا مستعجلين".