الحياة عن لقاء جنبلاط والحريري: مجلس الوزراء قد يلتئم بعد الموازنة

ذكرت مصادر أخرى معنية باجتماع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ لـ"الحياة" ان "البحث تطرق إلى اجتماع ​مجلس الوزراء​ المقبل"، مشيرة إلى ان "الاتجاه العام هو لانتظار مرور ​الموازنة​ في المجلس النيابي الذي سيعقد اجتماعات على مدى ثلاثة أيام، ليجري بعدها البحث بعودة مجلس الوزراء للإلتآم، على ان تعتبر الجلسات النيابية بروفة للتهدئة التي يصر عليها الحريري قبل دعوة الحكومة للاجتماع".

ورأت المصادر أن "اجتماعي اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة الحريري في الأيام الماضية والتي تضم كل الفرقاء الممثلين في الحكومة، بمن فيهم رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​، ووزير ​الصناعة​ ممثل الاشتراكي في اللجنة كان أيضا بروفة إيجابية، باعتبار انه لم يحصل أي صدام بينهما، وتركز ​النقاش​ على الموازنة".