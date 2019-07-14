عضو مجلس الاتحاد الروسي يستنكر عقوبات أميركا على أنقرة بسبب "أس 400"

اشار عضو ​مجلس الاتحاد الروسي​ ​أليكسي بوشكوف​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​"، مضيفا: "كان يجب على ​أنقرة​ الإصغاء وشراء أنظمة باتريوت التي هي ليست بحاجة إليها، وليس ​منظومة​ أس-400، التي هي بحاجة إليها، عندها لن يتم فرض أي عقوبات"، مشددا على أن "بيع الولايات المتحدة الأميركية الأسلحة للحلفاء هدف من أهداف وجود ​الناتو​ والآن دع التحالف يتحدث عن "المساواة" بين أعضائه".

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