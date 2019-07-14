لفت ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية العميد صالح بوحليقه الى أن "قوات الجيش الوطني الليبي تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس"، مشيرا إلى أن "مطادرة المسلحين ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو".
واشار بوحليقه في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الى إن "الجيش الوطني الليبي سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة اي ميدان الشهداء وسط طرابلس"، مضيفا: "العدو ينهزم ويتشتت ويبدأ بالهرب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة".
وردا على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة أكد على أن "نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري ليبي: نستعد لدخول "وسط ميدان الشهداء" بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.