جبالى المراغى يشيد بقانون التأمينات الجديد.. ويؤكد: تعويض البطالة إضافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يتضمن العديد من المزايا لأصحاب المعاشات وللموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة لـ"الخليج 365"، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لتكون بداية لرد مستحقات وأموال التأمينات والمعاشات لأصحابها، ليتم إدارتها بشكل مستقل واستثمارها، مما يدر عائدًا كبيرًا لأصحاب المعاشات ويساهم فى تحسين أحوالهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد "المراغى"، بما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من مزايا؛ أبزها تفعيل تأمين وتعويض البطالة والذى يستفيد منه العاملون بالقطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام فى حالة تعرضهم لظروف خارجة عن الإرادة تعطلهم عن العمل، بالإضافة إلى مزايا عديدة مثل المعاش الإضافى والخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
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