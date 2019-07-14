شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت الإخوان عبئًا على النظام القطرى؟.. حقوقية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قطر بدأت فى نفض يدها من الإخوان وليس الإخوان هم الذين انقلبوا على تميم بن حمد، حيث إن الأزمة الحالية بين أمريكا وإيران قد أضافت الكثير من التوتر لدى أسرة تميم بشأن مستقبل قطر الأمنى والسياسى فى منطقة الخليج، خصوصاً مع استمرار المقاطعة الدبلوماسية لها من قبل دول الرباعى العربى على خلفية دعم النظام القطرى للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وأضافت داليا زيادة، أن قطر لديها رغبة فى استعادة دورها كحليف مهم للولايات المتحدة فى منطقة الخليج العربى ورغبة الأمير تميم بن حمد الشديدة فى كسب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى صفه مرة أخرى، فقد بدأ النظام القطرى يتخلى تدريجياً وبشكل غير معلن عن الدعم المادى والسياسى لتنظيم الإخوان، خصوصاً مع ضعف القدرات التنظيمية للجماعة حول العالم بسبب غرقها فى انقسامات شديدة على زعامات وهمية داخل هيكل التنظيم المتشرذم فى أرجاء العالم الآن.

وتابعت داليا زيادة: أصبحت الجماعة عبء على أسرة تميم ولم يعد لها تأثير يذكر فى تهديد الدول العربية التى تناصب قطر لها العداء.

وربما يكون الهجوم الذى يقوم به بعض عناصر الإخوان ضد الأمير تميم الآن ما هى إلا محاولة لإثبات الوجود ولفت الانتباه فى محاولة لاستعادة الدعم القطرى لهم إلى سابق عهده، لكن لا أظن أن هذا أمر محتمل، وسوف تستمر قطر فى تهميش ملف الإخوان على أجندتها على المدى القريب على الأقل.