ليلة سقوط "إمبراطور الهيروين" في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في الإيقاع بأحد أخطر تجار المواد المخدرة خاصة الهيروين بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

وردت معلومات للعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب باتجار "وليد.ع" في المخدرات، متخذا مركز الحوامدية كرا لتجارته غير المشروعة.

شكل العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب فريق بحث لتكثيف التحريات والوقوف على نشاط المتهم.

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جهود البحث والتحري للمقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب، توصلت إلى أن المتهم تسلم كمية من خام الهيروين، وأنه بصدد ترويجها على عملائه.

بالعرض على اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس.

عقب تقنين الاجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية ضمت النقباء عبد العزيز فرحات وفاروق عبد القادر وإسلام السيسي، معاونو مباحث الحوامدية، من ضبط المتهم بحوزته ربع كيلو خام هيروين ومبلغ مالي.

أقر المتهم بحيازته الهيروين الخام لتصنيعه وبيعه، والمبلغ حصيلة نشاطه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.