محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- د ب أ:
أعلنت الشرطة البريطانية إصابة 7 أشخاص أن اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص في جنوب غرب لندن في وقت متاخر من يوم السبت.
وأوردت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بمحاولة القتل كما أُلقي القبض على أربعة آخرين بتهمة التشاجر بعد الحادث الذي وقع في باترسي.
وذكرت "برس أسوسيشن" أن رجلا أصيب بكسر في الساق، بينما أصيب ستة أشخاص آخرون بجروح طفيفة، مضيفة أنه لم يتم اعتبار الحادث كحادث إرهابي. ولا تزال التحقيقات جارية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 جراء اصطدام سيارة بمجموعة أشخاص في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.