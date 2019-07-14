أولياء أمور بكفر الشيخ يشكون عدم ظهور نتيجة أبنائهم في إحدى لجان بيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمهر عددًا من أولياء الأمور بمدينة بيلا في كفر الشيخ، أمام ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بسبب ما أسموه حجب نتيجة أبنائهم الممتحنين في لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، وعدم ظهورها على الموقع الإلكتروني للوزارة مثل باقي لجان المدارس.

والتقى العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بأولياء الأمور المتجمهرين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، واستمع عضو مجلس النواب لمطالب أولياء الأمور بخصوص حجب نتيجة أبنائهم الممتحنين بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، ووعدهم بحل المشكلة مع مسئولي وزارة التربية والتعليم والاستفسار عن سبب حجب النتيجة.

وأكدت وفاء أحمد عبد اللطيف، إحدى أولياء الأمور، بمدينة بيلا، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها ضمن مجموعة كبيرة من أولياء الأمور لطلاب امتحنوا في لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ولم تظهر معهم أي نتائج خلال البحث عنها.

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ولفتت إلى أن لجان المدارس الأخرى التابعة لإدارة بيلا التعليمية تظهر نتيجتها بصورة عادية، ما أدى إلى إصابتهم بالقلق والتوتر بسبب حجب نتيجة مدرسة الشهيد العشري تحديدًا.

وطالبت مسئولي وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان يوضح حقيقة حجب النتيجة من عدمه في ظل حالة القلق والتوتر التي يعيشها أولياء أمور الطلاب اللذين امتحنوا في مدرسة الشهيد العشري.

وفي السياق قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المديرية لم تتلق أي بيانات أو إشارات خاصة بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، سواء بحجب نتيجة المدرسة من عدمه.

وأضافت أنها أبلغت بل المديرية تترقب مثل أولياء الأمور ما تصدره الوزارة بخصوص نتيجة الثانوية العامة.