عاصم ثاني الجمهورية مكرر علمي علوم: "لم اتوقع النتيجة.. وذاكرت 12 ساعة يوميًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

انطلقت الزغاريد في منزل الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف، ابن مدينة كفر الشيخ، عقب تلقي الأسرة خبر حصوله على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، بمجموع 409.5 درجة.

وقال عاصم، لمصراوي، إن تفوقه في امتحانات الثانوية العامة جاء بعد كفاح وكد تعلمهما من والده الذي يعمل صيدلي، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق وحثه دائما على التقدم في كل شئ حتى حقق المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وأكد الطالب أن والدته والتي تعمل موظفة بجامعة كفر الشيخ كان لها أيضًا دورا كبيرا في تفوقه مثل أي شخص يسعى للنجاح والتقدم فيكون خلفه من يكون سبب نجاحه أمثال "ست الحبايب حيث كانت توفر لي الهدوء من أجل المذاكرة".

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وكشف الطالب عاصم عن بدء العام الدراسي المنقضي بـ4 ساعات يوميا للمذاكرة، ولكن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وصلت المذاكرة إلى حوالي 12 ساعة، مع تركيز كبير واستعدادات للامتحانات، بجانب الحرص على تلقي الدروس الخصوصية فهي كانت عاملا أساسيا في استيعاب المناهج الدراسية ولا تفوق بدونها.

وأوضح الطالب عاصم أنه لم يتوقع حصوله على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، مشيرًا إلى مواظبته الصلاة وتأدية فرائضها بانتظام.

وتمنى ثاني الجمهورية مكرر شعبة علمي علوم، أن يحصل على منحة ألمانية لدراسة الطب حتى يتخرج طبيبا ويفيد مجتمعه بما يتعلمه فيها، موجها نصائحه لـ"طلاب الثانوية العامة بتحديد الهدف الذي يسعى عليه كل طالب ولم يحققه إلا بالاجتهاد".

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