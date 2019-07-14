تفاصيل جديدة في واقعة ضبط سائح "الصور المخلة" بآثار الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وصابر المحلاوي:

قال مصدر أمني، إن نيابة الهرم بدأت الفحص والتحقيق مع السائح الأجنبي المقبوض عليه أمس السبت خلال قيامه بخلع بنطاله لالتقاط صور خادشة للحياء.

وأفاد المصدر، بأن التحريات الأولية أكدت أن السائح له ميول جنسية شاذة حيث قام بخلع بنطلونه بالمنطقة الأثرية لالتقاط صورة خادشة للحياء.

وأوضح المصدر، أن الزائر الأجنبي، يبلغ من العمر 40 سنة، يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه حضر لمصر لزيارة المنطقة الأثرية بالهرم.

وأكد المصدر بأن جهات التحقيق تواصل التحقيق مع السائح عقب التحفظ عليه وجاري عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

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كانت وزارة الآثار، قالت في بيان لها أمس السبت إن أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب أثناء التقاط صور مخلة بالتليفون المحمول الخاص به.

وأوضح البيان، أن تلك الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به.

وأضاف محي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.