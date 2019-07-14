مصرع 20 حوثيا بنيران قوات الجيش اليمني

لقي 20 من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني لـ"سكاي نيوز"عربية، أن مواجهات عنيفة نشبتعقبعملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.
وقال المصدر: " إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين".
بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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