اتصالات عسكرية مع قطر

التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، يوم الأربعاء الماضي، الملحق العسكري البحري والجوي لدى سفارة المغرب في الدوحة، العقيد محمد البحري.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان نشرته على صفحتها في «تويتر»، إنه جرت، خلال اللقاء، «مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يمنع موقف الحياد، الذي اتخذه المغرب من الأزمة الخليجية، من «تعزيز التعاون العسكري» مع دولة قطر، إذ احتضنت الرباط، في العام الماضي، لقاء بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دكوردارمي، عبد الفتاح الوراق، ورئيس الأركان القطري، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم.