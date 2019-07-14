فريق الحكومة اليمنية يصل للمشاركة باجتماع "لجنة الحديدة"

وصل فريق الحكومة اليمنية الشرعية، فجر الأحد، إلى متن السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار.

وأوضح بيان للفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز أنه وصل بحرا إلى متن السفينة الأممية؛ تمهيدا لعقد الاجتماع في المياه الدولية نظرا لإغلاق مليشيا الحوثي المنافذ بمدينة الحديدة لعرقلة المفاوضات.





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ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الذي سيلتئم بشكل مشترك بعد ظهر الأحد، ريثما يصل وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى متن السفينة الأممية (Antarctic dream).





وفي وقت سابق، كشفت مصادر يمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، أنها ستجتمع الأحد، برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس بعثة المراقبين الأميين بعد تجمد الاجتماعات منذ نحو شهرين.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة ستعقد اجتماعا ثلاثيا مشتركا على متن سفينة أممية في عرض البحر الأحمر، يستأجرها برنامج الغذاء العالمي، ترسو قبالة ميناء الحديدة؛ وذلك لمناقشة خطة إعادة الانتشار في المدينة والموانئ الثلاثة".

وعلق وفد الحكومة الشرعية اليمنية اجتماعاته في لجنة الحديدة، عقب الإعلان الحوثي ومزاعمه إعادة الانتشار أحادي الجانب، منتصف شهر مايو الماضي، فيما يعد الاجتماع المشترك الأحد، هو الخامس بعد رفض مليشيا الحوثي الحضور لعقده في المناطق المحررة.