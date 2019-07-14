اليمين الألماني يبدأ حملته الانتخابية من براندنبورج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، السبت، حملته الانتخابية في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورج، وبحضور رئيس كتلة الحزب في ولاية تيرينجن بيورن هوكه، ورئيس الحزب على المستوى الاتحادي يورج مويتن.
وrhg رئيس كتلة حزب البديل في البرلمان الأوروبي يورج موتن: "لن نسمح لأنفسنا بأن ننقسم".
وأشار إلى وجود خلافات داخل الحزب الذي دخل البرلمان الألماني للمرة الأولى عام 2017، لكنه أدرجها في إطار العمل الديمقراطي داخل الحزب الذي "لا يرضخ" لأي رئيس حكومة.
وانتقد أكثر من 100 عضو ناشط بالحزب ومنتخب عبر مناشدة بعنوان "إلى البديل الموحد والقوي" تقديس البعض لشخص رئيس كتلة الحزب في ولاية تيرينجن بيورن هوكه، وانضم مويتن رئيس الحزب لهذا النقد.
وينتخب الحزب في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل هيئة جديدة له في ولايتي براندنبورج وسكسونيا، وأخرى في تيرنجن في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى أن استطلاعا للرأي قام به معهد "إنسا" لحساب صحيفة "بيلد" بداية الشهر الجاري أثبت أن البديل الألماني حصل في براندنبورج على نفس النسبة التي حصل عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الشعبية بين الألمان وهي 19%.
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