شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان": السيسى فتح الملفات الشائكة.. وأنجز الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتح العديد من الملفات الشائكة منذ توليه الحكم، لم يستطع غيره أن يقترب منها فى السابق.



وأضاف "العادلى"، لـ"الخليج 365"، أن بخصوص ملف الإصلاح الاقتصادى فلم يجرؤ أحد على اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها الرئيس السيسى، وهذه الإجراءات وإن كانت صعبة لكنها بدأت تؤتى ثمارها وبدأ الاقتصاد المصرى يتعافى، والمؤشرات العالمية بشأنه تؤكد ذلك، مما سيعود بالخير على مصر وشعبها، ليتم جذب العديد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب، كما انخفض معدل التضخم.

وأشار إلى أن الدولة فى الآونة الأخيرة فتحت ملف الدعم وتتخذ إجراءات لمواجهة الفساد والسرقة والتلاعب، وتقوم بتنقية بطاقات التموين وإعداد قاعدة بيانات شاملة ليصل الدعم إلى مستحقيه.

ولفت همام العادلى إلى أن توجيهات الرئيس كانت حاسمة فى مواجهة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، كما تم تحقيق إنجازات عديدة فى ملف تطوير العشوائيات.