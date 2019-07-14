شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" ببورسعيد يبدأ حملته لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، حملة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والتى بدأت فى الأول من يوليو للعام الجارى 2019.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بكيفية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتعريف بأهداف المنظومة وخطوات الإستفادة منها من أجل الحصول على أفضل خدمة علاجية لكل المواطنين على حد السواء.

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وأعدت الأمانة مطبوعات توعوية بالمنظومة وأهدافها وطرق التسجيل فيها وكيفية تقديم الخدمة الطبية بمستوياتها المختلفة، إلى جانب حملات توعية المواطنين والرد على إستفساراتهم المختلفة وتوجيههم للتسجيل بالمنظومة والإستفادة من خدماتها.

وصرّح محمد صفا أمين الحزب ببورسعيد،أن مشروع التأمين الصحى الشامل لفخر لكل المصريين، وإنطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد يتبعها كافة محافظات الجمهورية، بل ويشمل المصريين بالخارج، يؤكد على مبدأ العدالة الإجتماعية، خاصة لتطبيقه لمبدأ التكافل ومساواة جميع الطبقات فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأكد أن كل توجهات القيادة العليا متمثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ملفات الصحة كحملة فيرس سى، والكشف المبكر عن سرطان الثدى وغيرها تلاقى قبولاً جماهيرياً.