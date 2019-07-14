شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلس النواب يبحث مع وفد البرلمان الليبيى مد جسور التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية فى مجلس النواب، وفدا برلمانيا ليبيا، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، فى إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين، تجاه حل سياسى يقوده البرلمان الليبى ومد جسور التعاون بين البلدين.

وحرص عدد من نواب البرلمان، على استقبال الوفد البرلمانى الليبى، فى مقدمتهم اللواء سعد الجمال، عضو اللجنة، والسفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وزير خارجية مصر الأسبق، ونواب مرسى مطروح.

وتفقد الوفد الليبى، كلا من المتحف الخاص بمجلس النواب، والقاعة الرئيسية للبرلمان، واستمعا إلي تاريخها.

ورحب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بالوفد الليبى، قائلا: أهلا بكم فى بلدكم الثانية مصر، وأتمنى من الله أن تعود ليبيا موحدة إلى الصف العربى.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية: تحية من شعب مصر المهموم دائما بما تمر به ليبيا من ظروف، متطلعين من البرلمان الليبى لم الشمل الليبى.

وأضاف الجمال: وحدة البرلمان الليبى هى وحدة للشعب بالكامل، مشيرا إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد الأمة العربية، قائلا: علينا أن تفوت الفرصة على أهل الفتن والخونة، لافتا إلى أن البرلمان المصرى سندا لليبيا وشعبها، قائلا: البرلمان المصرى تحت أمر الشعب الليبى، مشيرا إلى أن الزيارة التالية للبرلمان الليبى ستكون بعد الوحدة الليبية، ليقوم بعدها البرلمان الليبى بدعوة مجلس النواب المصرى لزيارة ليبيا.