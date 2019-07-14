شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة بسنت فهمى: تطبيق اتفاقية التجارة الحرة يتطلب التوعية بالسوق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب باللجنة الاقتصادية، أن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة تتطلب عقد جلسات توعية مع رجال الأعمال للتعرف على تحديات السوق الأفريقية، وما يتطلبه من ضرورة العمل الجاد على تحسين جودة المنتج المصرى ووصول السلع فى أوقات جيدة.

ولفتت فهمى، إلى أن المستثمرين المصريين عليهم أن يعوا طبيعة السوق الأفريقية وأن له تحديات عدة، متابعة: "العالم كله فى أفريقيا.. وهناك مجال للتنافسية فرغم الإعفاء من الجمارك إلا أن التنافس مازال موجودا".

Advertisements

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب مخاطبة رجال الأعمال لإدراك أنهم ليسوا فى السوق الأفريقية وحدهم وأن الدخول لهذا السوق والاستمرار فيه ليس سهل وهو ما يستلزم دراسة للسوق أكثر.

وأشارت فهمى، إلى أن اللجنة سيكون لها لقاءات عدة مع وزارة التجارة والصناعة لمتابعة آليات التطبيق والتعرف على خطط التعامل مع السوق الأفريقية.