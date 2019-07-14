رُحل “تيفريت” يخوضون اعتصاما مفتوحا.. يطالبون بالماء والدراسة!

لايزال رحل ” تيفريت نايت حمزة” يخوضون اعتصاما مفتوحا، في إقليم أزيلال، احتجاجا على تعرضهم إلى الاهمال، لاسيما أن الصهريج المائي، الذي كانوا يعتمدونه، لتزويدهم بالماء لم يعد متوفرا، ما زاد الوضع سوءا.

وفي هذا السياق، قال محمد جمال السقاوي، عن ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “عشرات من رحل منطقة ” تيفريت نايت حمزة” يخوضون اعتصاما مفتوحا، منذ أيام، احتجاجا على أوضاعهم المزرية”.

وأضاف السقاوي أن “هؤلاء الرحل يتعرضون للإهمال، والنسيان، لذلك لجؤوا إلى الاعتصام، الذي لا يزال مستمرا، لعل صوتهم يصل إلى الحكومة، والدولة”.

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وأورد السقاوي “بأنهم يطالبون بالماء لهم ولماشيتهم، التي تعتبر موردهم الأساسي، والوحيد، لاسيما أن حياة هؤلاء الرحل مرتبطة بالرعي”، مبرزا بأنهم “يطالبون الجماعة بأن تزودهم بالماء، لأن الصهريج المائي، الذي كانوا يعتمدونه في المنطقة لم يعد متوفرا”.

وأفاد عضو ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، أن “هؤلاء الرحل، الذين يقدر عددهم بـ50 شخصا، يطالبون، أيضا، بتمكين أطفالهم من التمدرس، وذلك بتفعيل برنامج الوزارة الوصية للقسم المتنقل، أو توفير داخليات، لاستكمال أطفالهم الدراسة بشكل عاد”.

يذكر أنه على رغم من مرور ستة أيام من اعتصام رحل منطقة “تيفريت نايت حمزة”، فإن الجماعة القروية لم تفتح معهم أي حوار.