كانوا على متن قوارب مطاطية.. إحباط محاولة 80 شخص للهجرة غير القانونية

تمكنت عناصر خفر السواحل، التابع للبحرية الملكية بتنسيق مع مصالح الأمن بالعرائش، أمس الجمعة، من إحباط محاولة للهجرة غير القانونية كان بصدد تنفيذها حوالي 80 شخصا يحملون الجنسية المغربية بواسطة قوارب مطاطية، للوصول إلى الجنوب الاسباني.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن المصالح الأمنية وعناصر خفر السواحل قاما بتدخل استباقي بناءا على معلومات توصلا بها، وجرى توقيف عدد من المرشحين للهجرة، فيما لاذ آخرون بالفرار.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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