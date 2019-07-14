المغرب والجزائر.. درس «الخاوة»

رغم كونها مجرد لعبة، فإن كرة القدم لا تكفّ عن تقديم الدروس لمن أراد أن يعتبر. المباراتان اللتان خاضهما مساء أول أمس المنتخبان التونسي والجزائري، كشفتا الروح المغاربية التي تسكن المغاربة، من خلال حجم المتابعة والتعاطف الكبيرين اللذين وصلا إلى درجة خروج الجموع إلى النقطة الحدودية المغلقة شرق المملكة، لتهنئة الجزائريين مباشرة.

ليس السياسيون وحدهم من كان عليهم أن يجلسوا مساء أول أمس لتعلم درس الشعوب المتلاحمة رغم العقود الطويلة من الخلاف والصراع بين الأنظمة، بل إن المباريات، خاصة منها مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الإيفواري، قدّمت للقائمين على الكرة في المغرب درسا بليغا.

إلى جانب التفاني والحماس والقتالية التي أبداها المنتخب الجزائري الملتف حول مدربه ونشيده الوطني وعلم بلاده، لا شكّ أن جامعة لقجع ووزارة «التقواس» تابعوا كيف حقّق اللاعب المحلي الجزائري ما يعتقدونه هم مستحيلا، حيث ينحدر جلّ لاعبي المنتخب الجزائري من البطولة المحلية.

إن كان في نقمة الإقصاء المؤلم من «كان» مصر من نعمة في طياتها، فهي أنها عرّت هزالة التدبير، وضعف مردودية الأشخاص والمؤسسات القائمة على الكرة في المغرب، والذين يراهنون في كل مرة على «عكر» المنتخب لإخفاء «خنونة» الرياضة المحلية.