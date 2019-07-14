«بركة» عزيمان.. مستشار الملك يُعجل بالتصويت على مشروع قانون الإطار

بعد يوم واحد من انتقاد مستشار الملك، عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تعثر إقرار إصلاح التعليم، متحدثا عن وجود «رياح معاكسة ومقاومات مناقضة»، توصل، مساء أول أمس، أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بدعوة إلى حضور اجتماع للجنة الثلاثاء المقبل، للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.

وقالت مصادر من الأغلبية والمعارضة إن الدعوة إلى الاجتماع جاءت مفاجئة، حيث لم يحصل أي توافق بين رؤساء الفرق حول المشروع، بعدما تعثرت المصادقة عليه في الدورة الاستثنائية للبرلمان في مارس الماضي.

وذهب مصدر برلماني إلى أن دعوة رئيس اللجنة البرلمانية المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي جاءت مخالفة للقانون، حيث لم يجتمع مكتب اللجنة لتحديد موعد لبرمجة الاجتماع، قصد المصادقة على المشروع.