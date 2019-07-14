"لجنة الحديدة" تستأنف اجتماعاتها الأحد على متن سفينة أممية

كشفت مصادر يمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، أنها ستجتمع الأحد، برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس بعثة المراقبين الأميين بعد تجمد الاجتماعات منذ نحو شهرين.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "اللجنة ستعقد اجتماعا ثلاثيا مشتركا على متن سفينة أممية في عرض البحر الأحمر، يستأجرها برنامج الغذاء العالمي، ترسو قبالة ميناء الحديدة وذلك لمناقشة خطة إعادة الانتشار في المدينة والموانئ الثلاثة".

وحسب مصادر حكومية، فإن مليشيا الحوثي لم تتعاطَ بجدية مع الجهود الدولية لإعادة التئام الاجتماعات المشتركة، واختلقت العراقيل لإحباط مهمة رئيس لجنة إعادة الانتشار في أعقاب تعمدها غلق الطرقات وتقييد حركة تجواله بين مناطق الشرعية والأجزاء غير المحررة.





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ووضعت مليشيا الحوثي عشرات العراقيل أمام تنفيذ اتفاق الحديدة، رغم الضغوط الدولية المكثفة والتحركات المكوكية للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، من أجل إقناع مليشيا الحوثي بتصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وعلق وفد الحكومة الشرعية اليمنية اجتماعاته في لجنة الحديدة، عقب الإعلان الحوثي ومزاعمه إعادة الانتشار أحادي الجانب، منتصف شهر مايو الماضي، فيما يعد الاجتماع المشترك الأحد، هو الخامس بعد رفض مليشيا الحوثي الحضور لعقده في المناطق المحررة.

وكانت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية توصلا لاتفاق في مشاوراتهما بالسويد (6-13 ديسمبر/كانون الأول الماضي) يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.





وتوصل الطرفان أيضاً إلى تفاهمات لتحسين الوضع في تعز (جنوبي البلاد)، وتبادل الأسرى، إلا أن مليشيا الحوثي نكثت جميع الاتفاقات بعد مرور أكثر من 6 أشهر على توقيعها.