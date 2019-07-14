شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات في السودان لتأبين ضحايا فض اعتصام الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الخرطوم)

شارك مئات السودانيين أمس (السبت) في مسيرات بمدن عدة، بينها بورتسودان على البحر الأحمر في شرقي البلاد ومدينتا الأبيض (وسط) ومدني (شرق)، لتأبين ضحايا فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الماضي والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، على ما أفاد شهود.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات أمس تحت شعار «العدالة أولا» في أرجاء البلاد لمناسبة حلول ذكرى 40 يوما على فض اعتصام الخرطوم وضحايا الاعتداء المروع الذي أثار تنديدا دوليا.

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وحمل الكثير من المشاركين صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول «العدالة أولا»، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وفي العاصمة، قال شهود إنّ مسيرة خرجت في منطقة الحاج يوسف، فيما يتوقع أن تخرج مسيرات أخرى في وقت لاحق.

ويهدف الاتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الاتفاقية التي ستستمر لثلاث سنوات، وسيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.