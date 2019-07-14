شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسليم منظومة صواريخ S-400 الروسية إلى تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أنقرة)

تواصلت أمس (السبت) في أنقرة عملية تسليم منظومة الصواريخ الروسية إس-400 التي بدأت منذ أمس الأول، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، رغم تحذيرات واشنطن حيث يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى فرض عقوبات على تركيا.

وكتبت وزارة الدفاع التركية أمس في تغريدة «استؤنف اليوم تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ طويلة المدى إس-400»، مضيفة: «هبطت الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل أجزاءً من (منظومة) إس-400 في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة».

وترى واشنطن خطرا حقيقيا في أن يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة «إف-35»، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

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ودعا عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إلغاء عملية تسليم طائرات إف-35 إلى أنقرة وطالبوا بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.

وقال إليوت إنجل ومايكل مكفول، العضوان الرئيسيان الديموقراطي والجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان مشترك: «لقد منحنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخيار ولقد اتخذ بشكل واضح الخيار الخطأ».

في غضون ذلك، أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الأول (الجمعة) القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في اتصال هاتفي أن شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي لا يعني تغيير أنقرة توجهاتها الاستراتيجية، مضيفا أن الصفقة ضرورية.

ونقلت وزارة الدفاع التركية أيضا عن أكار قوله إن أنقرة لا تزال تقيم عرضا لشراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت وإن تدهور العلاقات الثنائية لا يخدم مصالح أي من البلدين.